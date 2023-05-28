Джимми Батлер: если бы я играл лучше, мы бы не оказались в такой ситуации
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Лидер «Майами Хит» Джимми Батлер порассуждал об уровне своей игры в серии в рамках финала Западной конференции против «Бостон Селтикс».
«Я сообщаю своим партнёрам по команде, что несмотря на то, что произошло сегодня, у нас всё ещё есть один шанс. Мы должны завершить работу. Я всем сказал, что если бы я играл лучше, мы бы вообще не оказались в такой ситуации. Я буду лучше. Это то, что заставляет меня улыбаться, ребята доверяют мне лидерскую роль. Поэтому когда я играю лучше — вся команда играет лучше», — приводит слова Батлера с послематчевой пресс-конференции NBA TV в своих социальных сетях.
«Селтикс» сравняли счёт в серии — 3-3. Решающая, седьмая игра пройдёт 30 мая в 03:30 по мск в Бостоне.
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