Эл Хорфорд эффектно заблокировал попытку данка от Бэма Адебайо

Центровой «Бостон Селтикс» Эл Хорфорд во время шестого матча финала плей-офф НБА в Восточной конференции с «Майами Хит» (104:103, 3-3 в серии) стал автором эффектного блок-шота.

Так, в середине заключительной четверти центровой «Майами» Бэм Адебайо получил мяч после потери «Бостона» и попытался поставить сверху. Хорфорд незамедлительно заблокировал попытку.

Видео можно посмотреть на канале Bleacher Report в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Хорфорд закончил матч с четырьмя очками, семью подборами и двумя блок-шотами. Бэм, в свою очередь, оформил дабл-дабл: 11 очков, 13 подборов, а также набрал ещё пять результативных передач.

Седьмая, решающая встреча серии пройдёт 30 мая в 3:30 мск в Бостоне.