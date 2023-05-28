Участники свадьбы не поняли, что «Бостон» вырвал победу в концовке, и начали праздновать

В социальных сетях появилось видео, как участники свадьбы, болельщики «Майами Хит», смотрели концовку матча и не заметили, что защитник «Бостон Селтикс» Деррик Уайт забросил решающий бросок с сиреной. Все участники пышной свадьбы начали танцевать и праздновать, думая, что «Майами» победил. На видео — подпись «Мы думали, что мы победили...»

Болельщики преждевременно начали праздновать победу «Майами».

Встреча закончилась победой гостей со счётом 104:103.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Джейсон Тейтум. На его счету 31 очко, 12 подборов и пять результативных передач. Хорошую игру в нападении показал и лёгкий форвард Джейлен Браун. Он тоже оформил дабл-дабл: 26 очков, 10 подборов и два перехвата. Защитник Деррик Уайт под сирену забросил победный бросок.

Лидер «Майами» Джимми Батлер отметился 24 очками, 11 подборами и восемью ассистами. Замечательную игру показал Калеб Мартин: у него 21 очко и 15 подборов.

Счёт в серии — 3-3. Напомним, «Майами» вёл со счётом 3-0.