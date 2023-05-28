Snoop Dogg объяснил, почему Леброн Джеймс в топ-5 игроков «Лейкерс» всех времён

Известный американский хип-хоп исполнитель Snoop Dogg, поддерживающий «Лос-Анджелес Лейкерс», не включил нынешнего лидера команды Леброна Джеймса в топ-5 игроков «озёрников» всех времён.

В своем недавнем выступлении на The Pivot Podcast Snoop Dogg должен был назвать свой топ-5 лучших игроков «Лейкерс» всех времён. Мегазвезда рэп-индустрии выбрал Карима Абдул-Джаббара, Мэджика Джонсона, Коби Брайанта и Шакила О'Нила без определённого порядка и оказался в затруднительном положении, решая, кого выбрать на пятое место.

Музыкант сказал, что не хочет выбирать кого-то из действующего состава «Лейкерс», включая Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса, сказав, что «они сделали недостаточно». В итоге пятым игроком был выбран Уилт Чемберлен.