Никола Йокич: баскетбол — не главное в моей жизни
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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич рассказал о своих приоритетах в жизни.
«Я и раньше знал, что баскетбол – не главное в моей жизни и, наверное, никогда не будет. И, если честно, мне это нравится, потому что у меня дома есть что-то более важное, чем баскетбол. Я знал это, но рождение дочери доказало мне, что я прав.
С рождением ребёнка я стал спокойнее. Особенно это помогает в неудачные дни. Я прихожу домой, и всё становится в порядке. Думаю, что это самое главное», — сказал Йокич на пресс-конференции.
В нынешнем сезоне НБА Йокич принял участие в 84 матчах, в которых в среднем набирал 25,5 очка, совершал 12,1 подбора и отдавал 9,9 передачи.
В финале «Наггетс» встретятся с победителем пары «Майами Хит» — «Бостон Селтикс».
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