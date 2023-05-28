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«В жизни не был так рад вернуться в Бостон». Тейтум — о победе в 6-м матче с «Майами»

«В жизни не был так рад вернуться в Бостон». Тейтум — о победе в 6-м матче с «Майами»
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Один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум высказался по поводу победы в шестом матче финальной серии Восточной конференции с «Майами Хит» (104:103).

«В жизни не был так рад вернуться в Бостон», — сказал Тейтум после игры.

Главный герой матча «Майами» — «Бостон»:
Деррик Уайт подарил нам седьмой матч! Мы определённо скажем ему спасибо
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Деррик Уайт подарил нам седьмой матч! Мы определённо скажем ему спасибо

Самым результативным игроком встречи стал как раз Джейсон Тейтум. На его счету 31 очко, 12 подборов и пять результативных передач. Хорошую игру в нападении показал и лёгкий форвард Джейлен Браун. Он тоже оформил дабл-дабл: 26 очков, 10 подборов и два перехвата. Защитник Деррик Уайт под сирену забросил победный бросок.

Лидер «Майами» Джимми Батлер отметился 24 очками, 11 подборами и восемью ассистами. Замечательную игру показал Калеб Мартин: у него 21 очко и 15 подборов. Счёт в серии — 3-3. Напомним, «Майами» вёл со счётом 3-0.

Как прошёл матч «Майами» — «Бостон»:
Это какое-то безобразие в хорошем смысле! Деррик Уайт принёс победу «Бостону»
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Это какое-то безобразие в хорошем смысле! Деррик Уайт принёс победу «Бостону»
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