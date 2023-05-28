Батлер — о седьмом матче с «Бостоном»: мне плевать, мы приедем туда и победим

Лидер «Майами Хит» Джимми Батлер высказался по поводу седьмой игры с «Бостон Селтикс» в финале Восточной конференции.
«Мы будем делать это как единое целое каждый раз… Мне плевать, что произойдёт, мы придем туда и победим», — сказал Батлер после шестой игры.
Самым результативным игроком шестой встречи стал форвард гостей Джейсон Тейтум. На его счету 31 очко, 12 подборов и пять результативных передач. Хорошую игру в нападении показал и лёгкий форвард Джейлен Браун. Он тоже оформил дабл-дабл: 26 очков, 10 подборов и два перехвата. Защитник Деррик Уайт под сирену забросил победный бросок.
Батлер отметился 24 очками, 11 подборами и восемью ассистами. Замечательную игру показал Калеб Мартин: у него 21 очко и 15 подборов. Напомним, «Селтикс» сравняли счёт в серии — 3-3. Решающая, седьмая игра начнётся 30 мая в 3:30 мск в Бостоне.
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