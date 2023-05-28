Джордж Карл объяснил, почему Йокич лучше Бёрда

Прославленный тренер Джордж Карл провёл сравнение между центровым «Денвер Наггетс» Николой Йокичем и легендарным Ларри Бёрдом.

«На этой неделе один человек сказал мне, что Йокич — самый совершенный атакующий игрок, которого он когда-либо видел. Я отдаю ему предпочтение перед Бёрдом из-за его навыков паса. И в его игре есть много от Сабониса и Данкана. Но я думаю, что Йокич — один из лучших», — написал Карл в социальных сетях.

В нынешнем сезоне НБА Йокич принял участие в 84 матчах, в которых в среднем набирал 25,5 очка, совершал 12,1 подбора и отдавал 9,9 передачи.

В финале «Наггетс» встретятся с победителем пары «Майами Хит» — «Бостон Селтикс».