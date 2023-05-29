Джимми Батлер отреагировал на низкий процент реализации бросков в 6-м матче с «Бостоном»

Лёгкий форвард, лидер «Майами Хит» Джимми Батлер выразил мнение, что шестой матч финала плей-офф НБА между «Майами» и «Бостон Селтикс» мог бы пойти совершенно по другому сценарию.

«Если бы я не выдал пять из 21 с игры, была бы совершенно другая история. Можно долго размышлять на эту тему. В любом случае мы готовимся пройти в финал», — сказал Батлер во время пресс-конференции.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 33-летний баскетболист принял участие в 16 играх, набирая в среднем 28,5 очка, семь подборов и 5,7 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 48,8, трёхочковых — 34,6.

Ранее Джимми Батлер прокомментировал настрой команды перед седьмым матчем с «Бостоном» на фоне поражения в шестой игре.