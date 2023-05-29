Джимми Батлер отреагировал на низкий процент реализации бросков в 6-м матче с «Бостоном»
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Лёгкий форвард, лидер «Майами Хит» Джимми Батлер выразил мнение, что шестой матч финала плей-офф НБА между «Майами» и «Бостон Селтикс» мог бы пойти совершенно по другому сценарию.
«Если бы я не выдал пять из 21 с игры, была бы совершенно другая история. Можно долго размышлять на эту тему. В любом случае мы готовимся пройти в финал», — сказал Батлер во время пресс-конференции.
Как прошёл матч «Майами» — «Бостон»:
В нынешнем розыгрыше плей-офф 33-летний баскетболист принял участие в 16 играх, набирая в среднем 28,5 очка, семь подборов и 5,7 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 48,8, трёхочковых — 34,6.
Ранее Джимми Батлер прокомментировал настрой команды перед седьмым матчем с «Бостоном» на фоне поражения в шестой игре.
Главный герой матча «Майами» — «Бостон»:
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