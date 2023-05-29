Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джимми Батлер отреагировал на низкий процент реализации бросков в 6-м матче с «Бостоном»

Джимми Батлер отреагировал на низкий процент реализации бросков в 6-м матче с «Бостоном»
Комментарии

Лёгкий форвард, лидер «Майами Хит» Джимми Батлер выразил мнение, что шестой матч финала плей-офф НБА между «Майами» и «Бостон Селтикс» мог бы пойти совершенно по другому сценарию.

«Если бы я не выдал пять из 21 с игры, была бы совершенно другая история. Можно долго размышлять на эту тему. В любом случае мы готовимся пройти в финал», — сказал Батлер во время пресс-конференции.

Как прошёл матч «Майами» — «Бостон»:
Это какое-то безобразие в хорошем смысле! Деррик Уайт принёс победу «Бостону»
Live
Это какое-то безобразие в хорошем смысле! Деррик Уайт принёс победу «Бостону»

В нынешнем розыгрыше плей-офф 33-летний баскетболист принял участие в 16 играх, набирая в среднем 28,5 очка, семь подборов и 5,7 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 48,8, трёхочковых — 34,6.

Ранее Джимми Батлер прокомментировал настрой команды перед седьмым матчем с «Бостоном» на фоне поражения в шестой игре.

Главный герой матча «Майами» — «Бостон»:
Деррик Уайт подарил нам седьмой матч! Мы определённо скажем ему спасибо
Видео
Деррик Уайт подарил нам седьмой матч! Мы определённо скажем ему спасибо
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023