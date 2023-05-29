Минченко официально стал игроком МБА
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Центровой «Автодора» Евгений Минченко официально перешёл в МБА. Об этом сообщается на сайте команды.
По итогам сезона 2019/2020 Евгений был признан лучшим центровым Суперлиги-1, а также получил специальный приз «Самому зрелищному игроку».
В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ Минченко принял участие во всех 35 матчах «Автодора». В его активе в среднем 8.1 очка, 4.3 подбора и 1.3 блок-шота.
Минченко мог оказаться в МБА и раньше: если бы «Автодор» не попал в плей-офф, то центровой переехал бы в Москву ещё в марте. Уже после окончания сезона столичная команда выиграла борьбу за Евгения у казанского УНИКСа, который очень хотел подписать игрока на следующий сезон.
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