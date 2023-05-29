«Мне это подходит и нравится». Минченко прокомментировал свой переход в МБА
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Центровой Евгений Минченко, который сегодня официально стал игроком МБА, дал комментарий по поводу своего перехода в новую команду.
Напомним, минувший сезон Единой лиги ВТБ Минченко провёл в составе «Автодора».
«Рад оказаться в МБА. Клубе, который очень быстро развивается и в прошлом году уже задал высокую планку в Единой лиге ВТБ. Конечно, для меня большая честь быть здесь и работать бок о бок с профессионалами своего дела. Это ответственный шаг и новый вызов для меня.
В прошлом сезоне МБА выделялась своим быстрым темпом игры, активной защитой — всё это мне подходит и нравится! С нетерпением жду начала сезона, чтобы познакомиться с болельщиками и вместе идти к победам! Вперёд, МБА!» — приводит слова Минченко официальный сайт команды.
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