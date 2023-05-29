Баркли рассказал, за что он злится на Леброна Джеймса

Аналитик шоу Inside the NBA и член Зала славы баскетбола Чарльз Баркли рассказал, что он недоволен тем, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после поражения в серии с «Денвер Наггетс» намекнул на завершение карьеры.
«Он знает, что эти дураки на ESPN будут говорить об этом. Они до сих пор обсуждают это. На следующий день я выключил телевизор, потому что первые два блока были посвящены Леброну, а не тому, чего добился «Денвер Наггетс».
Я думаю, он сделал это намеренно. Он ни за что не уйдёт на пенсию. Леброн такой хороший парень, и у него всё в порядке. Я был разочарован, что он отнял минуту славы у «Наггетс». Возможно, он хочет оказать давление на «Лейкерс», вряд ли он стал бы делать это только ради внимания», — приводит слова Баркли Larry Brown Sports.
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