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Джамал Маррей повотрил достижение Аллена Айверсона в плей-офф НБА

Джамал Маррей повотрил достижение Аллена Айверсона в плей-офф НБА
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Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» американец Джамал Маррей четыре раза в своей карьере набирал не менее 20 очков в четвёртой четверти игры плей-офф.

За последние 25 лет единственным игроком, которому удавалось подобное, был легендарный Аллен Айверсон.

Успех Джамала Маррея. От серьёзной травмы до финала НБА:
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Напомним, в финале Западной конференции «Наггетс» победили «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 4-0. Лучшим игроком по итогам серии стал сербский центровой Никола Йокич, получивший награду имени Мэджика Джонсона. В финале НБА «Денвер» встретится с победителем пары «Бостон Селтикс» – «Майами Хит».

В нынешнем плей-офф разыгрывающий принял участие в 15 матчах, в которых в среднем за игру набирал 27,7 очка, совершал 5,5 подбора и отдавал 6,1 результативной передачи.

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