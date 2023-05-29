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Йокич рассказал, как изменился Майк Мэлоун с первого года серба в НБА

Йокич рассказал, как изменился Майк Мэлоун с первого года серба в НБА
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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич ответил на вопрос о том, как изменился главный тренер команды Майк Мэлоун с момента появления серба в лиге.

«В плане баскетбола — он стал больше доверять мне мяч. Хотя не сказать, что это сильно ощутимая разница. В нём по-прежнему есть страсть к игре, он увлечён ей. Да, он теперь больше строит игру вокруг меня, но как человек, я думаю, он не сильно изменился», — сказал Йокич на пресс-конференции.

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В нынешнем сезоне НБА Йокич принял участие в 84 матчах, в которых в среднем набирал 25,5 очка, совершал 12,1 подбора и отдавал 9,9 передачи.

В прошедшем финале Западной конференции «Денвер» оказался сильнее «Лос-Анджелес Лейкерс» — 4-0. В финале НБА «Наггетс» встретятся с победителем пары «Майами Хит» — «Бостон Селтикс».

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