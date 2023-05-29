Билл Симмонс: эта команда «Наггетс» — лучшая из тех, что я видел после «Уорриорз»-2018
Поделиться
Известный американский журналист Билл Симмонс высказался по поводу силы команды «Денвер Наггетс».
«Эта команда «Наггетс» — лучшая из тех, что я видел лично… после «Уорриорз» 2018 года», — приводит слова Симмонса Legion Hoops.
Напомним, в финале Западной конференции «Наггетс» победили «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 4-0. Лучшим игроком по итогам серии стал сербский центровой Никола Йокич, получивший награду имени Мэджика Джонсона. В финале НБА «Денвер» встретится с победителем пары «Бостон Селтикс» – «Майами Хит».
Комментарии
- 29 мая 2023
-
11:13
-
10:27
-
10:19
-
09:41
-
09:35
-
09:30
-
08:39
-
06:18
-
04:36
-
02:40
-
01:44
-
00:35
-
00:19
- 28 мая 2023
-
23:53
-
22:42
-
21:34
-
21:11
-
20:19
-
19:56
-
18:20
-
17:59
-
17:46
-
17:39
-
16:42
-
16:03
-
15:44
-
15:35
-
15:09
-
14:55
-
12:48
-
12:25
-
12:19
-
11:54
-
11:37
-
11:02
Партнерский контент