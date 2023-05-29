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Билл Симмонс: эта команда «Наггетс» — лучшая из тех, что я видел после «Уорриорз»-2018

Билл Симмонс: эта команда «Наггетс» — лучшая из тех, что я видел после «Уорриорз»-2018
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Известный американский журналист Билл Симмонс высказался по поводу силы команды «Денвер Наггетс».

«Эта команда «Наггетс» — лучшая из тех, что я видел лично… после «Уорриорз» 2018 года», — приводит слова Симмонса Legion Hoops.

Напомним, в финале Западной конференции «Наггетс» победили «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 4-0. Лучшим игроком по итогам серии стал сербский центровой Никола Йокич, получивший награду имени Мэджика Джонсона. В финале НБА «Денвер» встретится с победителем пары «Бостон Селтикс» – «Майами Хит».

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