Леброн Джеймс опубликовал в социальных сетях забавный пост про деньги

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разместил новый пост в социальных сетях, в котором пошутил по поводу денег.

Джеймс прикрепил изображение, на котором видно, что ему поступает входящий вызов от абонента «Деньги».

«Извините, я должен ответить на звонок», — написал Джеймс.

Напомним, в нынешнем сезоне НБА Леброн вместе со своей командой дошёл до финала Западной конференции, где в четырёх матчах уступил «Денвер Наггетс». На пути к финалу «озёрники» обыграли «Мемфис Гриззлиз» и «Голден Стэйт Уорриорз».

Ранее в ESPN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что Леброн будет выступать в следующем сезоне НБА, хотя сам он говорил, что подумает о возможном завершении карьеры.