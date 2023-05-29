Леброн Джеймс опубликовал в социальных сетях забавный пост про деньги
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разместил новый пост в социальных сетях, в котором пошутил по поводу денег.
Джеймс прикрепил изображение, на котором видно, что ему поступает входящий вызов от абонента «Деньги».
«Извините, я должен ответить на звонок», — написал Джеймс.
Напомним, в нынешнем сезоне НБА Леброн вместе со своей командой дошёл до финала Западной конференции, где в четырёх матчах уступил «Денвер Наггетс». На пути к финалу «озёрники» обыграли «Мемфис Гриззлиз» и «Голден Стэйт Уорриорз».
Проверь свои знания по разделу:
Ранее в ESPN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что Леброн будет выступать в следующем сезоне НБА, хотя сам он говорил, что подумает о возможном завершении карьеры.
Статистический монстр — Леброн Джеймс:
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