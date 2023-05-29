Эксперт рассказал, кто может прийти в «Лейкерс», если Леброн завершит карьеру

Специалист по платёжным ведомостям команд НБА Эрик Пинкус высказался на тему возможного ухода Леброна Джеймса на пенсию.

По мнению эксперта, команда может усилить состав, если лидер команды всё же примет решение уйти из спорта. Помимо неограниченно свободных агентов «Лейкерс» (включая Д'Анджело Расселла, Денниса Шрёдера и Лонни Уокера IV), команда может быть заинтересована в целом списке игроков, который включает в себя Джеймса Хардена, Фреда Ванвлита, Кайри Ирвинга, Кайла Кузму, Джереми Гранта, Якоба Пёльтля и Кристапса Порзингиса.

Ранее в ESPN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что Леброн будет выступать в следующем сезоне НБА, хотя сам он говорил, что подумает о возможном завершении карьеры.