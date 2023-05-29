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Пол Пирс подколол Рэя Аллена

Пол Пирс подколол Рэя Аллена
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Известный бывший баскетболист НБА, 10-кратный участник Матча всех звёзд, MVP финала НБА 2008 года Пол Пирс подколол своего бывшего товарища по команде Рэя Аллена, с которым они вместе выступали за «Бостон Селтикс».

Недавно Пирс опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором дал прогноз на то, что «Бостон» обыграет «Майами Хит» в седьмом матче серии. Один из пользователей предложил Пирсу позвать на этот матч Кевина Гарнетта и Рэя Аллена, на что Пирс ответил: «Не уверен, что Рэй будет за «Бостон».

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Дело в том, что Аллен перешёл в своё время из «Бостона» как раз в «Майами» и помог команде стать чемпионом НБА. После этого было много разговоров о том, что отношения Аллена со многими игроками «Селтикс» испортились, однако недавно бывшие баскетболисты помирились.

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