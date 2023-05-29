Китайский бренд кроссовок хочет подписать контракт с Кайри Ирвингом

Китайский бренд кроссовок Anta проявляет большой интерес к разыгрывающему «Даллас Маверикс» Кайри Ирвингу в плане подписания контракта. Об этом сообщает Legion Hoops.

Стоит отметить, что звёздный игрок «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон уже имеет контракт с этой компанией.

В нынешнем сезоне НБА Ирвинг принял участие в 60 матчах, в которых в среднем набирал 27,1 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5,5 передачи.

Напомним, не так давно авторитетный инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст высказал мнение, что у «Лос-Анджелеса» существует возможность подписать Ирвинга. При этом он напомнил, что для этого самому игроку нужно отказаться от максимального контракта, а «Лейкерс» — расстаться с несколькими игроками.