Минченко: спасибо «Автодору» за возможность выйти на новый уровень

Центровой Евгений Минченко, у которого закончился контракт с «Автодором», обратился к саратовскому клубу после перехода в МБА.

«Хочется сказать спасибо всему «Автодору» и лично Владимиру Евстафьевичу Родионову за проведённые три сезона, за возможность выйти на новый уровень. Спасибо большое болельщикам, которые всегда были с командой, гнали вперёд к победам и поддерживали нас, где бы мы ни играли.

Это был прекрасный этап в моей карьере, и я рад, что в моём сердце навсегда останется частичка чёрно-белой панды. Желаю команде успехов и ярких эмоций! До встречи на паркете!

С уважением, Евгений Минченко #14», — приводит слова Минченко пресс-служба команды.