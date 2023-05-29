Минченко: спасибо «Автодору» за возможность выйти на новый уровень
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Центровой Евгений Минченко, у которого закончился контракт с «Автодором», обратился к саратовскому клубу после перехода в МБА.
«Хочется сказать спасибо всему «Автодору» и лично Владимиру Евстафьевичу Родионову за проведённые три сезона, за возможность выйти на новый уровень. Спасибо большое болельщикам, которые всегда были с командой, гнали вперёд к победам и поддерживали нас, где бы мы ни играли.
Это был прекрасный этап в моей карьере, и я рад, что в моём сердце навсегда останется частичка чёрно-белой панды. Желаю команде успехов и ярких эмоций! До встречи на паркете!
С уважением, Евгений Минченко #14», — приводит слова Минченко пресс-служба команды.
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