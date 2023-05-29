Патрик Беверли: «Денвер» получил второй перерыв на Матч звёзд

Разыгрывающий «Чикаго Буллз» Патрик Беверли сравнил отдых «Денвер Наггетс» с перерывом, который получают все команды на время Матча звёзд НБА.

Напомним, «Наггетс» уверенно обыграли Лейкерс» 4-0 и вышли в финал НБА. В параллельной паре «Бостон Селтикс» и «Майами Хит» до сих пор выясняют сильнейшего. Сейчас счёт в серии 3-3.

Йокич — искренно о Джамале: Никола Йокич высказался о вкладе Джамала Маррея в успех «Денвера»

«У «Денвера» сейчас будто второй перерыв на Матч звёзд. Они будут свежими в финале», — приводит слова Беверли Clutch Points.

Ранее лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич высказался о вкладе разыгрывающего Джамала Маррея в успех команды.