Патрик Беверли: «Денвер» получил второй перерыв на Матч звёзд
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Разыгрывающий «Чикаго Буллз» Патрик Беверли сравнил отдых «Денвер Наггетс» с перерывом, который получают все команды на время Матча звёзд НБА.
Напомним, «Наггетс» уверенно обыграли Лейкерс» 4-0 и вышли в финал НБА. В параллельной паре «Бостон Селтикс» и «Майами Хит» до сих пор выясняют сильнейшего. Сейчас счёт в серии 3-3.
Йокич — искренно о Джамале:
«У «Денвера» сейчас будто второй перерыв на Матч звёзд. Они будут свежими в финале», — приводит слова Беверли Clutch Points.
Ранее лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич высказался о вкладе разыгрывающего Джамала Маррея в успех команды.
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