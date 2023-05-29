Источник: «Монако» может расстаться с Обрадовичем, на его место рассматривают Паскуаля
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Баскетбольный клуб «Монако» в ближайшее время может расстаться с главным тренером команды Сашей Обрадовичем. Об этом сообщает Eurohoops.
В списке подходящих замен сербскому тактику лидирует Хавьер Паскуаль, который на данный момент является наставником санкт-петербургского «Зенита».
Напомним, сербский специалист возглавил монегаскский клуб в декабре 2021 года. До этого он уже возглавлял «Монако» в сезоне-2019/2020. Последним местом работы тренера была сербская «Црвена Звезда», из которой он был отправлен в отставку после 11 поражений в 16 матчах прошлого сезона Евролиги.
Ранее сообщалось, что санкт-петербургский «Зенит» готов повысить зарплату действующему главному тренеру команды Хавьеру Паскуалю.
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