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Инсайдер: «Лейкерс» заинтересованы в приобретении Гэйба Винсента

Инсайдер: «Лейкерс» заинтересованы в приобретении Гэйба Винсента
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Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» заинтересована в приобретении американского и нигерийского разыгрывающего «Майами Хит» Гэйба Винсента, минувший сезон проведшего в аренде, сообщает анонимный генеральный менеджер клуба лиги.

«Гэйб Винсент из Майами, он свободный агент, и его можно было получить по приемлемой цене. Трудно понять, какую позицию он занимает в рейтинге снайперов, но «Хит», вероятно, будут стараться удержать его, хотя он подходит «Лейкерс», – приводит слова анонима издание Heavy.

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Напомним, в минувшем сезоне «Лос-Анджелес Лейкерс» занял седьмое место в зачёте Западной конференции, приняв участие в плей-ин и дойдя до финала, уступив со счётом 4-0 «Денвер Наггетс».

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