«Мы станем проблемой». Хэм высказался о перспективах «Лейкерс» после вылета из плей-офф
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм высказался о перспективах команды после окончания выступления в плей-офф. Напомним, в финале Западной конференции «озёрники» уступили со счётом 0-4 «Денвер Наггетс».
«Не нужно заблуждаться, это не единичный успех. Мы никуда не уйдём. Мы станем проблемой, с которой нужно будет считаться, и я гарантирую вам это», – приводит слова Хэма издание Fadeaway World.
Статистический монстр — Леброн Джеймс:
В регулярном чемпионате «Лейкерс» заняли седьмое место в Западной конференции и вышли в раунд плей-ин, где обыграли «Миннесоту Тимбервулвз» и вышли в плей-офф.
В 1/8 финала и 1/4 финала плей-офф НБА «Лейкерс» прошли «Мемфис Гриззлиз» (4-2) и действующих чемпионов лиги «Голден Стэйт Уорриорз» (4-2).
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