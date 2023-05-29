Fox Sports: «Хит» купили билеты до Денвера, несмотря на неоконченную серию с «Бостоном»

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» приобрела билеты на первый матч финала НБА с «Денвер Наггетс», несмотря на неоконченную заключительную серию Восточной конференции с «Бостон Селтикс», сообщает инсайдер Fox Sports Энди Слэйтер.

«У «Майами Хит» уже запланирован рейс до Денвера после седьмой игры», – написал Слэйтер в социальных сетях.

Напомним, седьмой и заключительный матч финальной серии Восточной конференции между «Майами Хит» и «Бостон Селтикс» состоится завтра, 30 мая, начало игры – в 3:30 по московскому времени. Ранее Джимми Батлер рассказал о настрое «Майами» после поражения в шестом матче с «Бостоном».

Болельщики преждевременно начали праздновать победу «Майами»: