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Fox Sports: «Хит» купили билеты до Денвера, несмотря на неоконченную серию с «Бостоном»

Fox Sports: «Хит» купили билеты до Денвера, несмотря на неоконченную серию с «Бостоном»
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Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» приобрела билеты на первый матч финала НБА с «Денвер Наггетс», несмотря на неоконченную заключительную серию Восточной конференции с «Бостон Селтикс», сообщает инсайдер Fox Sports Энди Слэйтер.

Оперативная информация:
Свидетели исторического события. «Майами» уже купил билеты в Денвер! LIVE
Live
Свидетели исторического события. «Майами» уже купил билеты в Денвер! LIVE

«У «Майами Хит» уже запланирован рейс до Денвера после седьмой игры», – написал Слэйтер в социальных сетях.

Напомним, седьмой и заключительный матч финальной серии Восточной конференции между «Майами Хит» и «Бостон Селтикс» состоится завтра, 30 мая, начало игры – в 3:30 по московскому времени. Ранее Джимми Батлер рассказал о настрое «Майами» после поражения в шестом матче с «Бостоном».

Настрой Батлера:
Джимми Батлер рассказал о настрое «Майами» после поражения в 6-м матче с «Бостоном»

Болельщики преждевременно начали праздновать победу «Майами»:

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