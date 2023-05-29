Перкинс: мы больше не увидим Брауна и Тейтума вместе, если «Бостон» не выиграет чемпионат

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне эксперт Кендрик Перкинс заявил, что лидеры «Бостона» Джейсон Тейтум и Джейлен Браун не останутся в одной команде в случае, если «Селтикс» не выиграет чемпионат.
«Факты имеют значение… Позвольте мне сказать: если они не завершат миссию и не победят в чемпионате, это станет решающим фактором. Вопрос заключается не только в том, чтобы попасть в финал НБА. Они выступили в нём в минувшем году.
Если Джейлен Браун и Джейсон Тейтум не попадут в финал НБА и закончат миссию, да, я считаю, что этот год станет последним, когда мы видели их вместе», – сказал Перкинс в эфире ESPN.
Напомним, седьмой и заключительный матч финальной серии Восточной конференции между «Майами Хит» и «Бостон Селтикс» состоится завтра, 30 мая, начало игры – в 3:30 мск.
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