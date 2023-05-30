Рики Рубио: я начал задумываться о возвращении в Европу
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Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс» испанец Рики Рубио заявил, что может покинуть лигу уже в 2024 году.
«Я начинаю задумываться о своём возвращении домой, в Барселону, поближе к дому. Я хотел бы играть в Европе через два или три года, когда мой сын отправится в школу. По контракту у меня осталось два или три года. Возможно, один», – сказал Рубио в подкасте La Sotana Sunday.
Рики Рубио 32 года. Испанец дебютировал в Национальной баскетбольной ассоциации в 2011 году за «Миннесоту Тимбервулвз», впоследствии сыграв за «Юту Джаз» и «Финикс Санз». Игрок также является серебряным призёром Олимпиады 2008 года в Пекине и бронзовым – Игр в Рио-де-Жанейро.
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