Рики Рубио: я начал задумываться о возвращении в Европу

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс» испанец Рики Рубио заявил, что может покинуть лигу уже в 2024 году.

«Я начинаю задумываться о своём возвращении домой, в Барселону, поближе к дому. Я хотел бы играть в Европе через два или три года, когда мой сын отправится в школу. По контракту у меня осталось два или три года. Возможно, один», – сказал Рубио в подкасте La Sotana Sunday.

Рики Рубио 32 года. Испанец дебютировал в Национальной баскетбольной ассоциации в 2011 году за «Миннесоту Тимбервулвз», впоследствии сыграв за «Юту Джаз» и «Финикс Санз». Игрок также является серебряным призёром Олимпиады 2008 года в Пекине и бронзовым – Игр в Рио-де-Жанейро.