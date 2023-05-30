Стал известен новый тренер «Филадельфии Сиксерс»
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Американский специалист Ник Нёрс возглавит клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс», сообщает ESPN. На этом посту он сменит соотечественника Дока Риверса.
Нёрсу 55 лет. С 2013 по 2023 год американец руководил «Торонто Рэпторс», а с 2019 года он является тренером сборной Канады.
Также в 2019 году Нёрс довёл «Рэпторс» до финала НБА, в рамках которого канадский коллектив обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» и впервые в истории стал чемпионом лиги.
Напомним, в нынешнем сезоне «Филадельфия Сиксерс» заняла третье место в общем зачёте. В плей-офф Восточной конференции команда дошла до полуфинала, где уступила со счётом 3-4 «Бостон Селтикс».
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