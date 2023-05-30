Стал известен новый тренер «Филадельфии Сиксерс»

Американский специалист Ник Нёрс возглавит клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс», сообщает ESPN. На этом посту он сменит соотечественника Дока Риверса.

Нёрсу 55 лет. С 2013 по 2023 год американец руководил «Торонто Рэпторс», а с 2019 года он является тренером сборной Канады.

Также в 2019 году Нёрс довёл «Рэпторс» до финала НБА, в рамках которого канадский коллектив обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» и впервые в истории стал чемпионом лиги.

Напомним, в нынешнем сезоне «Филадельфия Сиксерс» заняла третье место в общем зачёте. В плей-офф Восточной конференции команда дошла до полуфинала, где уступила со счётом 3-4 «Бостон Селтикс».