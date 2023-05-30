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Джимми Батлер признан MVP финала Восточной конференции

Джимми Батлер признан MVP финала Восточной конференции
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся седьмой матч в рамках финала Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой гостей со счётом 103:84.

По итогам встречи был выбран лучший игрок финала Восточной конференции. Им стал американский баскетболист «Майами» Джимми Батлер. Ему вручили награду MVP после матча.

Лидер «Майами» Джимми Батлер отметился 28 очками, семью подборами, а также набрал шесть ассистов.

У хозяев результативностью отметился Джейсон Тейтум. На его счету дабл-дабл: 14 очков, 11 подборов и четыре результативные передачи.

Счёт в серии — 4-3 в пользу «Майами». Команда вышла в финал НБА. Соперником «Майами» станет «Денвер Наггетс», который в своей серии переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс».

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