Джимми Батлер высказался после победы в финале Восточной конференции

Американский баскетболист «Майами Хит» Джимми Батлер поделился эмоциями после победы своей команды в финале Восточной конференции.

«Я так сильно верю в себя и в эту группу парней… Мы сделали это возможным», – сказал Батлер по окончании матча.

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся седьмой матч в рамках финала Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой гостей со счётом 103:84.

Счёт в серии — 4-3 в пользу «Майами». Команда вышла в финал НБА. Соперником «Майами» станет «Денвер Наггетс», который в своей серии переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс».

Лидер «Майами» Джимми Батлер отметился 28 очками, семью подборами, а также набрал шесть ассистов.