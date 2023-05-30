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Чарльз Баркли жёстко раскритиковал «Бостон» после поражения от «Майами»

Чарльз Баркли жёстко раскритиковал «Бостон» после поражения от «Майами»
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Аналитик шоу Inside the NBA и член Зала славы баскетбола Чарльз Баркли высказался о «Бостон Селтикс».

«Они плохо играли в баскетбол. Они такие недисциплинированные и неосновательно здравые. Они выигрывают игры исключительно благодаря таланту», – заявил Баркли после матча.

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся седьмой матч в рамках финала Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой гостей со счётом 103:84.

Счёт в серии — 4-3 в пользу «Майами». Команда вышла в финал НБА. Соперником «Майами» станет «Денвер Наггетс», который в своей серии переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс».

У хозяев результативностью отметился Джейсон Тейтум. На его счету дабл-дабл: 14 очков, 11 подборов и четыре результативные передачи.

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