Результаты игрового дня плей-офф НБА, турнирная сетка

Сегодня, 30 мая, состоялся очередной игровой день плей-офф НБА. Был сыгран один матч.
«Бостон Селтикс» – «Майами Хит» – 84:103, счёт в серии — 3-4.
У хозяев результативностью отметился Джейсон Тейтум. На его счету дабл-дабл: 14 очков, 11 подборов и четыре результативные передачи. Помимо Джейсона, двое игроков «Бостона» набрали более 14 очков: Джейлен Браун (19), Деррик Уайт (18).
Лидер «Майами» Джимми Батлер отметился 28 очками, семью подборами, а также набрал шесть ассистов.
Счёт в серии — 4-3 в пользу «Майами». Команда вышла в финал НБА. Соперником «Майами» станет «Денвер Наггетс», который в своей серии переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс».
По итогам встречи был выбран лучший игрок финала Восточной конференции. Им стал американский баскетболист «Майами» Джимми Батлер. Ему вручили награду MVP после матча.
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