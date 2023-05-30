Тайлер Хирроу может вернуться к третьей игре финала НБА
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Атакующий защитник «Майами Хит» Тайлер Хирроу в последнее время нарастил темп тренировок и может вернуться к третьей игре финала НБА, где его команда встретится с «Денвер Наггетс». Об этом сообщает NBA Buzz.
Напомним, сегодня «Майами» обыграл «Бостон Селтикс» (103:84) в седьмой игре финала Восточной конференции.
Напомним, Хирроу получил перелом в конце первой половины первого матча 1/4 финала плей-офф НБА в Восточной конференции с «Милуоки Бакс». Предполагалось, что защитник пропустит как минимум шесть недель. Более месяца назад игроку успешно провели операцию на сломанной руке.
Тайлер принял участие в 67 матчах минувшего регулярного сезона НБА. Он в среднем набирал 20,1 очка, делал 5,4 подбора и 4,2 результативной передачи.
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