Член Зала славы, а ныне эксперт TNT Шакил О'Нил перед седьмой встречей финала Восточной конференции НБА между «Бостон Селтикс» и «Майами Хит» поприветствовал юных фанатов.

«Я не буду задавать вопросов, просто обнимите меня», — сказал О'Нил.

Шакил О'Нил тепло поприветствовал юных фанатов «Бостона»:

Напомним, встреча закончилась победой гостей со счётом 103:84.

Счёт в серии — 4-3 в пользу «Майами». Команда вышла в финал НБА. Соперником «Майами» станет «Денвер Наггетс», который в своей серии переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс».

Лидер «Майами» Джимми Батлер отметился 28 очками, семью подборами, а также отдал шесть ассистов. У хозяев результативностью отметился Джейсон Тейтум. На его счету дабл-дабл: 14 очков, 11 подборов и четыре результативные передачи.