Ник Нёрс мог подписать контракт с «Финиксом»

Американский специалист Ник Нёрс мог подписать контракт с «Финикс Санз», однако сделал выбор в пользу «Филадельфии Сиксерс».

Нёрсу 55 лет. С 2013 по 2023 год американец работал в «Торонто Рэпторс» (до 2018 — в качестве ассистента, с 2018 — главным тренером). С 2019 года он является тренером сборной Канады.

Также в 2019 году Нёрс довёл «Рэпторс» до финала НБА, в рамках которого канадский коллектив обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» и впервые в истории стал чемпионом лиги.

Напомним, в нынешнем сезоне «Филадельфия Сиксерс» заняла третье место в общем зачёте. В плей-офф Восточной конференции команда дошла до полуфинала, где уступила со счётом 3-4 «Бостон Селтикс».