«Майами» вышел в финал НБА в седьмой раз с 2006 года

«Майами Хит» в седьмой раз вышел в финал Национальной баскетбольной лиги с 2006 года. Это лучший показатель в лиге на этом отрезке времени.

За это время команда трижды побеждала в чемпионате (2006, 2012, 2013).

Напомним, в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся седьмой матч в рамках финала Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой гостей со счётом 103:84.

Итоговый счёт серии — 4-3 в пользу «Майами». Команда вышла в финал НБА. Соперником «Майами» станет «Денвер Наггетс», который в своей серии переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс».

Лидер «Майами» Джимми Батлер отметился 28 очками, семью подборами, а также сделал шесть ассистов.