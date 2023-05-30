«Майами» вышел в финал НБА в седьмой раз с 2006 года
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«Майами Хит» в седьмой раз вышел в финал Национальной баскетбольной лиги с 2006 года. Это лучший показатель в лиге на этом отрезке времени.
За это время команда трижды побеждала в чемпионате (2006, 2012, 2013).
Напомним, в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся седьмой матч в рамках финала Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой гостей со счётом 103:84.
Как прошёл матч «Бостон» — «Майами»:
Итоговый счёт серии — 4-3 в пользу «Майами». Команда вышла в финал НБА. Соперником «Майами» станет «Денвер Наггетс», который в своей серии переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс».
Лидер «Майами» Джимми Батлер отметился 28 очками, семью подборами, а также сделал шесть ассистов.
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