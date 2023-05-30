Станислав Ильницкий перешёл в «Парму-Пари»

Форвард сборной России Станислав Ильницкий подписал контракт с «Пармой-Пари» на три года.
Станислав Ильницкий — обладатель Еврокубка (2015), двукратный серебряный призёр Единой лиги ВТБ и чемпионата России (2015, 2017) в составе «Химок». В сезоне 2017/18 Станислав помог «Локомотиву-Кубань» стать серебряным призёром Еврокубка и обладателем Кубка России.
В 2021 и 2022 годах форвард принимал участие в Матче Всех Звезд Единой Лиги ВТБ в составе команды «Звезды России». В сезоне 2022/23 стал чемпионом Единой Лиги ВТБ 2022/23 в составе казанского УНИКСа.
На протяжении 5 сезонов Ильницкий защищал цвета БК «Локомотива-Кубань». В Единой Лиге ВТБ-2021/22 баскетболист принял участие в 29 матчах, в которых его средняя статистика составила 6.4 очка, 4.6 подбора, 1.1 передачи за 23 минуты на площадке. В 12 играх Еврокубка Ильницкий набирал в среднем по 6.5 очка и 3.5 подбора за 19 минут игрового времени.
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