Джейлен Браун: мы перейдём этот мост, когда доберёмся до него в следующий раз

Звёздный защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» Джейлен Браун высказался по поводу поражения в седьмом матче финала Восточной конференции «Майами Хит» (84:103).
«Я ожидал, что мы выиграем сегодня и будем двигаться дальше. Это то, на чём я был сфокусирован и на чём была сосредоточена вся команда. Но мы потерпели неудачу, я потерпел неудачу, и сейчас трудно думать о чём-то другом. Что ж, мы перейдём этот мост, когда доберёмся до него в следующий раз», — сказал Браун на пресс-конференции.
Напомним, «Бостон» уступал по ходу серии со счётом 0-3, однако сумел выиграть три встречи подряд и перевести серию в седьмой матч. Команда Джо Маззулы могла стать первой в истории Национальной баскетбольной ассоциации, которой удалось бы победить в серии, отыгравшись с 0-3.
- 30 мая 2023
-
13:08
-
13:03
-
12:31
-
12:08
-
11:34
-
10:59
-
10:35
-
10:25
-
10:02
-
09:49
-
09:29
-
09:00
-
07:55
-
07:16
-
06:35
-
06:03
-
05:45
-
00:44
-
00:28
- 29 мая 2023
-
23:43
-
22:55
-
21:52
-
21:00
-
20:41
-
19:43
-
19:26
-
19:01
-
18:07
-
16:38
-
16:33
-
16:05
-
16:01
-
15:17
-
14:51
-
14:28