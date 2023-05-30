Джейлен Браун: мы перейдём этот мост, когда доберёмся до него в следующий раз

Звёздный защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» Джейлен Браун высказался по поводу поражения в седьмом матче финала Восточной конференции «Майами Хит» (84:103).

«Я ожидал, что мы выиграем сегодня и будем двигаться дальше. Это то, на чём я был сфокусирован и на чём была сосредоточена вся команда. Но мы потерпели неудачу, я потерпел неудачу, и сейчас трудно думать о чём-то другом. Что ж, мы перейдём этот мост, когда доберёмся до него в следующий раз», — сказал Браун на пресс-конференции.

Напомним, «Бостон» уступал по ходу серии со счётом 0-3, однако сумел выиграть три встречи подряд и перевести серию в седьмой матч. Команда Джо Маззулы могла стать первой в истории Национальной баскетбольной ассоциации, которой удалось бы победить в серии, отыгравшись с 0-3.