Кевин Лав выходил в финал НБА каждый раз, когда принимал участие в плей-офф

Тяжёлый форвард «Майами Хит» Кевин Лав выходил в финал Национальной баскетбольной лиги в каждом году, в котором принимал участие в плей-офф. Всего на счету Лава пять финалов, включая предстоящий с «Денвер Наггетс».

Напомним, сегодня, 30 мая, в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся седьмой матч в рамках финала Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой гостей со счётом 103:84.

Итоговый счёт серии — 4-3 в пользу «Майами». Команда вышла в финал НБА. Соперником «Майами» станет «Денвер Наггетс», который в своей серии переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс».

Лидер «Майами» Джимми Батлер отметился 28 очками, семью подборами, а также отдал шесть ассистов. У хозяев дабл-даблом отметился Джейсон Тейтум. На его счету 14 очков, 11 подборов и четыре результативные передачи.