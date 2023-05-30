Никола Милутинов официально покинул ЦСКА

ПБК ЦСКА официально объявил о завершении контракта центрового Николы Милутинова и его уходе из клуба.
Милутинов сейчас находится в отпуске в Греции. Он провёл несколько дней в Афинах и встретился с некоторыми бывшими партнёрами по команде, в том числе с Александаром Везенковым и Георгиосом Принтезисом.
В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Милутинов в среднем набирал 14,8 очка, совершал 8,5 подбора и отдавал 1,4 передачи. В полуфинальной серии турнира армейцы в минувшем сезоне проиграли краснодарскому «Локомотиву-Кубань» (3-4 в серии). В матче за третье место красно-синие победили «Зенит» (4-1 в серии).
Ранее сообщалось о том, что «Олимпиакос» предложил сербскому баскетболисту контракт на два года. Стороны продолжают переговоры, сделка ещё не заключена.
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