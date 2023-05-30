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Тейтум высказался о травме, полученной в седьмой игре с «Майами»

Тейтум высказался о травме, полученной в седьмой игре с «Майами»
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Один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум высказался по поводу травмы, которую он получил в седьмой игре финала Восточной конференции с «Майами Хит» (84:103).

«Я не хочу, чтобы кто-то переживал за меня. К сожалению, травмы — это часть этой игры», — сказал Тейтум на пресс-конференции.

Как прошёл матч «Бостон» — «Майами»:
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Напомним, сегодня, 30 мая, в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся седьмой матч в рамках финала Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой гостей со счётом 103:84.

Итоговый счёт серии — 4-3 в пользу «Майами». Команда вышла в финал НБА. Соперником «Майами» станет «Денвер Наггетс», который в своей серии переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс».

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