Тейтум высказался о травме, полученной в седьмой игре с «Майами»
Поделиться
Один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум высказался по поводу травмы, которую он получил в седьмой игре финала Восточной конференции с «Майами Хит» (84:103).
«Я не хочу, чтобы кто-то переживал за меня. К сожалению, травмы — это часть этой игры», — сказал Тейтум на пресс-конференции.
Как прошёл матч «Бостон» — «Майами»:
Напомним, сегодня, 30 мая, в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся седьмой матч в рамках финала Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой гостей со счётом 103:84.
Итоговый счёт серии — 4-3 в пользу «Майами». Команда вышла в финал НБА. Соперником «Майами» станет «Денвер Наггетс», который в своей серии переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс».
Проверь свои знания по разделу:
Комментарии
- 30 мая 2023
-
14:48
-
14:00
-
13:44
-
13:08
-
13:03
-
12:31
-
12:08
-
11:34
-
10:59
-
10:35
-
10:25
-
10:02
-
09:49
-
09:29
-
09:00
-
07:55
-
07:16
-
06:35
-
06:03
-
05:45
-
00:44
-
00:28
- 29 мая 2023
-
23:43
-
22:55
-
21:52
-
21:00
-
20:41
-
19:43
-
19:26
-
19:01
-
18:07
-
16:38
-
16:33
-
16:05
-
16:01
Партнерский контент