«Наслаждался каждой минутой здесь». Милутинов высказался об уходе из ЦСКА

Центровой Никола Милутинов высказался по поводу своего ухода из ЦСКА.
«Тяжело прощаться со всеми замечательными товарищами по команде, друзьями и болельщиками, которых я встретил в ЦСКА и в Москве. Я наслаждался каждой минутой пребывания и выступления там. Для меня было большой честью играть за такой великий и исторический клуб, но пора двигаться дальше.
Желаю всем всего наилучшего и удачи! Уверен, что ЦСКА вернётся на европейскую вершину, и мы ещё встретимся!», — приводит слова Милутинова пресс-служба ЦСКА.
В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Милутинов в среднем набирал 14,8 очка, совершал 8,5 подбора и отдавал 1,4 передачи. В полуфинальной серии этого турнира армейцы проиграли краснодарскому «Локомотиву-Кубань» (3-4 в серии). В матче за третье место красно-синие победили «Зенит» (4-1 в серии).
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