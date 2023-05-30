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Джимми Батлер: я здесь, чтобы выигрывать чемпионаты

Джимми Батлер: я здесь, чтобы выигрывать чемпионаты
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Лидер «Майами Хит» Джимми Батлер объяснил, почему верил в свою команду и после вылета в финале Восточной конференции в прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Почему я так верил в команду ещё в прошлом году? Я просто знаю, почему тренеры нашей команды хотели, чтобы я был здесь — чтобы мы могли конкурировать на самом высоком уровне и выигрывать чемпионаты. И я знаю, что команда, которая меня окружает, даст возможность сделать это», — сказал Батлер на пресс-конференции после матча.

Как прошёл матч «Бостон» — «Майами»:
«Майами» — в финале НБА! «Хит» заранее позаботились об этом, взяв билеты в Денвер
Live
«Майами» — в финале НБА! «Хит» заранее позаботились об этом, взяв билеты в Денвер

В ночь на 30 мая «Майами» выиграл со счётом 103:84 у «Бостон Селтикс» и вышел в финал НБА, где сыграет с «Денвер Наггетс».

В прошлом сезоне «Майами» проиграл «Бостону» в серии за выход в финал — 3-4.

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