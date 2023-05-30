Батлер: не знаю, как сдержать Йокича, но есть ещё два дня, чтобы разобраться с этим
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Лидер «Майами Хит» Джимми Батлер ответил на вопрос о том, как его команда собирается сдерживать сербского центрового «Денвер Наггетс» Николу Йокича в финале Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Как удержать Йокича? Я не знаю. У меня есть ещё два дня, чтобы разобраться с этим, и у нас всех есть два дня перед первой игрой. Мы можем наслаждаться до полуночи, которая не за горами, а затем займёмся «Наггетс». Так что я отвечу на ваш вопрос, когда поговорим в следующий раз, кажется, в среду», — сказал Батлер на пресс-конференции.
«Майами Хит» в полуфинал обыграл прошлогодних финалистов «Бостон Селтикс» со счётом 4-3, а «Денвер Наггетс», в свою очередь, справился с «Лос-Анджелес Лейкерс» — 4-0.
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