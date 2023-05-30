Боб Майерс покинул пост президента и генерального менеджера «Голден Стэйт»
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Боб Майерс принял решение покинуть пост президента и генерального менеджера «Голден Стэйт Уорриорз», сообщил инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.
«Просто пришло время» — объяснил решение Майерс.
Боб Майерс работал в «Уорриорз» на протяжении девяти последних сезонов, в течение которых команда четырежды становилась чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а сам Майерс дважды признавался лучшим руководителем.
Контракт Майерса с «Уорриорз» истекает в конце июня. Он отклонил предложение клуба о новом соглашении, которое сделало бы его одним из самых высокооплачиваемых руководителей в лиге.
В нынешнем сезоне «Голден Стэйт» вылетел на стадии четвертьфинала плей-офф НБА от «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2-4.
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