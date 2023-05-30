«Адский год». Джейлен Браун подвёл итоги сезона для «Бостон Селтикс»

Звёздный защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» Джейлен Браун высказался об итогах сезона.

«Это был адский год. Наши ребята — воины, очень стойкие. Для меня было честью делить раздевалку со многими из этим парней. Несмотря на все обстоятельства, с которыми мы столкнулись в этом сезоне, мы были на высоте. Нам удалось дойти до этой стадии, но мы потерпели неудачу», — сказал Джейлен Браун на пресс-конференции.

В финале Восточной конференции «Бостон» проиграл в серии «Майами Хит» со счётом 3-4. При этом команда уступала по ходу противостояния — 0-3.

В прошлом сезоне «Бостон» дошёл до финала НБА, где проиграл «Голден Стэйт Уорриорз» — 2-4.