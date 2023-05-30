«Адский год». Джейлен Браун подвёл итоги сезона для «Бостон Селтикс»
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Звёздный защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» Джейлен Браун высказался об итогах сезона.
«Это был адский год. Наши ребята — воины, очень стойкие. Для меня было честью делить раздевалку со многими из этим парней. Несмотря на все обстоятельства, с которыми мы столкнулись в этом сезоне, мы были на высоте. Нам удалось дойти до этой стадии, но мы потерпели неудачу», — сказал Джейлен Браун на пресс-конференции.
В финале Восточной конференции «Бостон» проиграл в серии «Майами Хит» со счётом 3-4. При этом команда уступала по ходу противостояния — 0-3.
В прошлом сезоне «Бостон» дошёл до финала НБА, где проиграл «Голден Стэйт Уорриорз» — 2-4.
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