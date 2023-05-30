Джейлен Браун оценил работу Джо Маззуллы в дебютном сезоне в НБА

Звёздный защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» Джейлен Браун оценил работу главного тренера команды Джо Маззуллы в дебютном сезоне.

«Я выражаю Джо своё уважение. Это была тяжёлая ситуация, в которой ему пришлось быть, и он это принял. В последние годы у нас было два тренера-дебютанта, и Джо, ставший временно исполняющим обязанности вместо Име Удоки, принял этот вызов и привёл нас туда, где мы находимся. Это было трудно и для него, и для команды. Но мы не придумываем оправданий, не ищем их. Мы потерпели неудачу, но я выражаю уважение нашему тренерскому штабу и команде», — сказал Браун на пресс-конференции.

В финале Восточной конференции «Бостон» проиграл в серии «Майами Хит» со счётом 3-4.