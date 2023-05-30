Аренас посоветовал Леброну оставаться в игре, чтобы защитить рекорд по очкам в НБА

Бывший баскетболист Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гилберт Аренас высказался о рекорде звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса по количеству набранных очков.
В феврале этого года Леброн побил рекорд Карима Абдул-Джаббара по очкам в НБА. В активе Абдул-Джаббара было 38 387 очков.
«Будь я им, то вот что бы я сделал. Только что побили рекорд Карима Абдул-Джаббара, и нужно помнить о том, что кто-то наверняка попытается обойти тебя. Через 10-20-30 лет будет кто-то, кто будет в удобном положении, чтобы тебя достать. Если не хочешь этого, будь внимательнее. Кто-то придёт за твоим рекордом, так что оставайся в итоге, попробуй добиться большего. Можешь набрать ещё пять, восемь, девять, десять тысяч очков? Чёрт возьми, сделай это», — приводит слова Аренаса Fadeaway World.
- 30 мая 2023
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