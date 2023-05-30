Дрэймонд Грин: я рад, что болельщики «Бостона» страдают
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Звёздный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал вылет «Бостон Селтикс» в шаге от выхода в финал Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
В финале Восточной конференции «Бостон» проиграл в серии «Майами Хит» со счётом 3-4.
«Должен признаться, мне было совсем не больно видеть, как страдают болельщики «Бостона». Эти люди вели себя очень грубо по отношению ко мне в прошлом году, и я рад, что сейчас они страдают. Второй год подряд они проигрывают важный матч. Болельщики «Селтикс» будут оправдываться, но мне плевать на эту чушь. Вы грубые, и я рад, что вы проиграли. Перестаньте себя так вести. Хватит. Мне не нужно объяснять свои слова, вы сами всё знаете», — приводит слова Грина твиттер-аккаунт The NBA Central.
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