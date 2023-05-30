Тейтум: «Бостон» был недостаточно хорош, чтобы выиграть серию с «Майами»

Звёздный форвард, один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум прокомментировал вылет своей команды в полуфинале плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в противостоянии с «Майами Хит».

«Что пошло не так? Это отличный вопрос. Большую часть противостояния мы играли недостаточно хорошо, чтобы выиграть эту серию. Плохая третья четверть в первом матче, плохая четвёртая четверть во второй игре, нас победили и в третьем матче. Мы вообще сыграли не очень хорошо. Да, выиграли три раза подряд, но сегодняшний вечер выдался тяжёлым. Итак, подводя итог, мы просто были недостаточно хороши, чтобы выиграть серию», — сказал Тейтум на пресс-конференции после матча.

В финале Восточной конференции «Бостон» проиграл в серии «Майами Хит» со счётом 3-4.